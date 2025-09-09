きのう午後、舟形町の国道と県道が交わる交差点で軽乗用車と普通乗用車が正面衝突する事故があり、軽乗用車の助手席に乗っていた宮城県の女性が死亡したほか、軽乗用車と普通乗用車を運転していた2人が腰の骨を折るなどの大ケガをしました。 【画像】事故現場国道と県道の交差点 警察や消防によりますときのう午後5時19分ごろ、舟形町長沢の国道47号と県道56号が交わる交差点で、軽乗用車と普通乗用車が出合い頭に衝突する事故