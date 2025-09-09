福岡県警城南署は9日、福岡市城南区の住民が持つ携帯に8日午後5時ごろ、通信業者を名乗る人物から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「あなたの電話が不正利用されている、詳しくは警察官から説明がある」などという内容。その後、警察官を装う人物から「あなたの通帳が犯罪に利用されている、捜査に協力してほしい」などと言われ、個人情報などを聞かれたという。