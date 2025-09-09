北海道・釧路湿原周辺で建設中のメガソーラーを巡り、釧路市は事業者が必要な書類を期限までに提出していなかったにもかかわらず、市側がおよそ４か月間気づいていなかったと発表しました。釧路湿原周辺のメガソーラーの建設工事で、釧路市は事業を進める「日本エコロジー」が森林法で義務付けられた書類を期限の４月３０日までに提出していなかったにもかかわらず、市側がおよそ４か月間気づいてい