大阪・関西万博のシンボル「大屋根リング」にバスが接触。けが人はいませんでした。９月８日午後８時すぎ、博覧会協会から「大屋根リングにバスがぶつかった」と警察に通報がありました。警察によりますと、会場の関係者ら約２０人が乗った大型バスがリングの外側からリングの下の外周道路に入ろうとしたところ、柱に接触し窓ガラスが割れたということです。けがをした人はいませんでした。博覧会協会の関係者によりますと