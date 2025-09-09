「パドレス−レッズ」（８日、サンディエゴ）パドレス・ダルビッシュ有投手が今季４勝目をかけて先発。初回先頭打者に先制ソロを被弾した。ダルビッシュはレッズ１番のフリードルにフルカウントからの８球目に投じた１１４キロをのカーブをとらえられ、右翼スタンドへ運ばれた。ダルビッシュは直後に、捕手のフェルミンに対してピッチコムの不調を訴え、機器を調整する場面があった。その後は２死から右前打を許したが、追