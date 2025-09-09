ENEOS Powerは9月8日、同社の提供する新電力サービス「ENEOSでんき」において、同サービスのXアカウントのフォローと投稿のリポストでQUOカードPay5,000円分が当たる「大公開！ENEOSでんき口コミ特集キャンペーン」を開始した。キャンペーン期間は9月30日まで。○2つの対象投稿のリポストで当選確率は2倍に！このキャンペーンでは、ENEOSでんきの公式Xアカウント（@ouchieneos）をフォローしたうえでてENEOSでんきの利用者から寄せ