【モデルプレス＝2025/09/09】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が7日、自身のX（旧Twitter）を更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。【写真】イコラブ人気メンバー「お人形さんみたい」別人級新ヘア◆大谷映美里、ハイトーンにイメチェン大谷は「ハイトーンにしてみたよ」とつづり、新しいヘアスタイルを公開。茶髪からハイトーンカラーにイメージチェンジし、レースやフリルがふんだん