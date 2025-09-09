岡山市を走る路面電車資料 岡山電気軌道は、4日に路面電車の運転士がサングラス(保護メガネ)の着用を始めました。 直射日光や反射光のまぶしさを軽減することで、運転士が前を確認しやすくなることや疲労を減らして安全性を向上させることが目的です。 7月1日から21日までにサングラスの試行を実施して良好であったため、着用を始めました。 全ての運転士31人のうち12人が着用。メガネの上から着用できるクリップオ