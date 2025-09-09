とろとろ食感の「無限なす」 ここ数年、すっかり定番になった「無限」シリーズ。無限ピーマンや無限キャベツなど、簡単に作れて野菜をたっぷり食べられるので便利ですよね。今回は「なす×ツナ」で作る、とろとろ食感がおいしい「無限なす」をご紹介します。 なすの消費にも◎ 加熱することで、なすはクタクタとろとろに。冷蔵庫に余っているなすの消費にもおすすめです。ツナのうまみをなすが吸って、ごはんに合うのはもちろん