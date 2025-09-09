◆米大リーグパドレス―レッズ（８日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）パドレスのダルビッシュ有投手が８日（日本時間９日）、本拠のレッズ戦に４勝目を目指して先発。初回に被弾し１失点した。先頭のフリードルに対し、ファウルで粘られての８球目、２球続けたカーブが真ん中に入り、右越えに放り込まれた。ダルビッシュは前回登板の２日（同３日）、敵地のオリオールズ戦に先発。４回０／３で４失点し、