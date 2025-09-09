東京時間10:39現在 東京金先物AUG 26月限（TOCOM） 1グラム＝17410.00（+157.00+0.91%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3684.60（+7.20+0.20%） ※東京金先物は5分程度の遅れ ＮＹ市場で上昇したＮＹ金サキが続伸東京金もしっかり