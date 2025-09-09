段文振家族墓地出土の騎馬俑。（咸陽＝新華社配信）【新華社西安9月9日】中国陝西省咸陽市で北周から隋にかけての名将、段文振（だん・ぶんしん）の家族墓が見つかり、陝西省考古研究院が墓誌や壁画、陶俑など170点（組）を発掘した。家族墓は咸陽市渭城区の陶家村にあり、段文振と夫人のほか、子やひ孫などの墓7基が見つかったが、いずれも激しい盗掘を受けていた。墓は隋の大業8（612）年から唐の景雲元（710）年に造営さ