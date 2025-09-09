暫定リストに載ってすでに30年以上彦根城（滋賀県彦根市）を訪れると、公共施設や店舗の前に「彦根城を世界遺産に」と書かれた旗が掲げられ、ポスターが貼られているのをいくつも見かける。世界文化遺産への登録に向け、地元が必死なのが伝わってくる。だが、叶わなかった。8月26日、国の文化審議会の世界文化遺産部会が開催され、2027年に登録をめざす世界文化遺産の候補として、彦根城をユネスコに推薦することを見送ったので