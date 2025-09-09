JAXA＝宇宙航空研究開発機構は2025年9月5日付で、2025年6月に打ち上げられた温室効果ガス・水循環観測技術衛星「いぶきGW（GOSAT-GW）」に搭載されている観測機器のひとつ「高性能マイクロ波放射計3（AMSR3）」の初期観測結果を公表しました。いぶきGWとは【▲ 温室効果ガス・水循環観測技術衛星「いぶきGW（GOSAT-GW）」のCGイメージ（Credit: JAXA）】「いぶきGW」は、水循環に関する観測を行う「高性能マイクロ波放射計3（AMSR3