ロッテは9日、美馬学投手（38）が今季限りで現役引退をすることになったと発表した。9月30日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム）で引退試合を行う予定としている。美馬は藤代、中大、東京ガスを経て2010年ドラフト2位で楽天に入団。19年オフに国内FA権を行使してロッテに移籍し、20年、22年には10勝をマークしたが、昨季はプロ入り後初の未勝利に終わり、今季はここまで1軍での登板機会がなかった。通算成績は266試合80勝88敗、