こちらは、ジェミニ天文台のジェミニ南望遠鏡（セロ・パチョン、チリ）で2025年8月27日に観測された「3I/ATLAS（アトラス彗星）」です。2025年7月初旬に発見された3I/ATLASは、2017年に発見された「1I/'Oumuamua（オウムアムア）」、2019年に発見された「2I/Borisov（ボリソフ彗星）」に続き、恒星間天体だと確認された3例目の天体として注目されています。【▲ ジェミニ南望遠鏡が観測した恒星間天体「3I/ATLAS（アトラス彗星）」