警視庁世田谷署に入るパク・ヨンジュン容疑者（奥）＝1日東京都世田谷区で1日に女性が殺害された事件で、殺人容疑で逮捕された韓国籍のパク・ヨンジュン容疑者（30）が、事件前日に果物ナイフを購入していたことが9日、捜査関係者への取材で分かった。クレジットカードの購入履歴で判明。凶器に使用されたとみられる。捜査関係者によると、8月31日午前8時ごろ、宿泊していた東京都港区のホテル近くのスーパーで購入。その後、