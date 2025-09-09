子育ては失敗の連続。頭の中ではわかっていても、実際は思うようにできなかったり、親の理想を子どもに押し付けていたりと、いつの間にか子どもにストレスを与えてしまっていることもあります。子どもが自分の意思を伝えられる年齢になると、その言葉を聞いてハッと気づくんですよね……。今回は、反抗した娘の言葉で自分の子育てが間違っていたことに気づいた話をご紹介いたします。理想を押し付けていた「私は娘をアイドルのよう