三菱電機が４日続伸している。８日の取引終了後に希望退職者の募集を発表した。満５３歳以上で勤続３年以上の正社員及び定年後の再雇用者を対象としており、募集人員は定めていない。人員構成上の課題に取り組み、人員構成の最適化に取り組むという。業績への影響は不明としているが、構造改革の進展を前向きに評価した買いが入っているようだ。 出所：MINKABU PRESS