午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７３２、値下がり銘柄数は７９５、変わらずは８９銘柄だった。業種別では３３業種中１３業種が上昇。値上がり上位に電気機器、空運、その他製品、倉庫・運輸など。値下がりで目立つのは非鉄金属、鉄鋼、鉱業など。 出所：MINKABU PRESS