ソフトバンクグループは強弱観対立のなかも、きょうは４日ぶりに売りに押される展開となっている。前日は全上場企業の中で断トツの売買代金をこなすなどここマーケットで存在感を示しており、８月２９日につけた戻り高値１万６３７５円奪回が当面の目標となっている。前日の米国株市場では主要株価指数が揃って切り返しに転じており、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は８月１３日以来となる最高値を更新