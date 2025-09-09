Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramのストーリーズを更新。隔週火曜レギュラーを務める『ラヴィット！』（TBS系）のオフショットを公開した。 関連：【画像】どんな衣装もおしゃれに着こなす佐久間大介 9月9日の『ラヴィット！』は、大人気韓国発ガールズグループ・ILLIT（アイリット）のMOKA（モカ）とWONHEE（ウォンヒ）が登場。トレンディエンジェルも参戦し、三輪車壁逃げチャレンジを開