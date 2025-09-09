i-dle（アイドゥル）のMINNIE（ミンニ）がInstagramを更新。東京で過ごすプライベートの姿を公開し、BLACKPINK（ブラックピンク）のLISA（リサ）との2ショットも公開した。 【写真】i-dleミンニが東京をBLACKPINKリサと楽しむ！【写真】リサも寿司店やドンキでの写真をアップ ■i-dleミンニがBLACKPINKリサと東京の寿司を満喫 ミンニは黒いキャミソールにフリンジの付いたパンツを履いた“見せパン”のヘソ出しスタ