この記事をまとめると ■登録車の車名別新車販売ランキングの上位にはトヨタ車が名を連ねている ■受注を停止しているトヨタ車も多いが納期はおおむね半年となり受注可能な車両が増えている ■商談を進めると「トヨタ車は買い得だ」というイメージが強くなる ベスト10のうち9台をトヨタ車が占める トヨタ一強状態が止まらないどころか、ますます顕在化している。いま自販連（日本自動車販売協会連合会）が毎月出している、登録車