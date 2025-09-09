2025年9月8日、香港メディア・香港01は、石破茂首相が辞任の意向を表明したことについて、後任が強硬派の場合には日本の対中政策がより破壊的になるとする中国の専門家の見方を報じた。記事は、石破氏が辞任の意向を表明した7日に中国政府は公式な反応を示さなかったものの、中国国内メディアは速報で伝えており、関心の高さがうかがえると紹介。中国政府は石破氏を「中日関係改善の協力パートナー」と見なし、首相就任以来前向き