人気ラーメンチェーン店・天下一品が8日。公式サイトにて、京都・新京極三条店が提供した商品に異物’（害虫）が混入していたと報告。謝罪し、対応を説明した。【画像】異物混入を発表した天下一品のコメント（全文）発表で「異物混入に関するお詫びとご報告」と題し、「このたび、2025年8月24日（日）に天下一品 新京極三条店にてご提供した商品に、異物（害虫）が混入していた事案が発生いたしました」と報告した。続けて