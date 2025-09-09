ロッテの美馬＝2023年、ZOZOマリンスタジアムロッテは9日、美馬学投手（38）が今季限りで引退すると発表した。30日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム）で引退試合を行う。球団を通じ「この2年間、肘や膝の故障が続き、思うように野球ができないことに毎日苦しさを感じていた。限界を感じる痛みが続き、現役引退という現実を受け入れる整理がついた」とコメントした。楽天時代の2013年に日本シリーズで2勝を挙げて日本一の原動力