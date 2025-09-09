「フジワラ」や「ササキ」という市役所職員などをかたった特殊詐欺グループのリクルーターとみられる男が逮捕されました。警察によりますと、岡島陸容疑者はことし4月、埼玉県和光市の高齢女性に「還付金を受け取れます」などとウソの電話をかけ、現金100万円をだましとった疑いがもたれています。岡島容疑者は特殊詐欺グループのリクルーターとみられ、このグループでは「フジワラ」や「ササキ」と名乗る電話のかけ子が、市役所職