【中島輝士怪物テルシー物語（５１）】私にとってプロ１年目となった１９８９年には、アマ時代からつながるご縁も感じることができました。５月１３日のロッテ戦（山形）での出来事です。この試合でプロ野球界のレジェンド・マサカリ投法で名をはせた村田兆治さんがプロ通算２００勝を達成されています。私はこの試合に７番・右翼でスタメン出場し村田さんから安打を記録しています。村田さんは勝利の瞬間、右腕を天に突き上