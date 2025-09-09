【監督 藤川球児 仮面の奥の本性】#1【つづきを読む】（2）事実上の「全権監督」として年上コーチを捻じ伏せた…セVでも今オフコーチ陣の首は寒い甲子園のマウンド付近で5度、宙を舞った。7日の広島戦に勝利し、NPB史上最速優勝を決めた阪神の藤川球児監督（45）。指導者経験ゼロから就任し、1年目にして2位以下に大差をつけて2年ぶり7度目の戴冠を果たした。テレビインタビューで笑顔をふりまく姿とは裏腹に、冷静かつシビアに