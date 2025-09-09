ロシアによるウクライナ侵攻開始から約3年半。先月15日のトランプ米大統領とロシアのプーチン大統領との米ロ首脳会談を奇貨に和平への道筋が開けるかと思いきや、事態は深刻化するばかり。手をこまねくトランプ大統領の足元を見て、プーチン大統領は挑発を止めない。中ロ朝トップ3人そろい踏みでウクライナ和平また遠のく…米トランプ大統領の思惑とはまるで違う展開にロシア軍は6日夜から7日朝にかけ、ウクライナの首都キーウ