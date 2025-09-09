踏んだり蹴ったりだ。新執行部発足から間もない日本維新の会が現職代議士3人に三くだり半を突きつけられた。守島正衆院議員（大阪2区）らが8日、離党届を提出。参院選で事実上の敗北を喫し、先月8日に藤田文武共同代表が率いる体制に移行したものの、石井章前参院議員（除名）の公設秘書給与詐欺事件が発覚するなど、問題続出だ。存在感低下に歯止めがかからない。【もっと読む】維新「連立政権入り」の野望オジャン…石井章議員