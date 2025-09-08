とちぎテレビ 今月３日、小山市や真岡市など栃木県の南部を中心に大雨となり、住宅や農業施設に大きな被害が出たことを受け、福田富一知事は会見で、被害が５千万円を超えた場合適用される県の条例で復旧を支援していく考えを示しました。 ８日に栃木県が発表した４回目のまとめによりますと浸水などによる小山市の住宅被害の数が５日の発表の３回目に比べて２８棟から２６棟に減った一方、住宅以外の建物の被害の数は２４