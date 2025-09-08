とちぎテレビ 今年１月、宇都宮市に住む会社役員の６４歳の男性が、マッチングアプリで知り合った日本人女性を名乗る相手に「ＳＮＳで広告を発信する事業で利益を得ているのであなたもやらないか」などと誘われ、現金およそ２５７６万円をだまし取られましたました。 警察によりますと、男性は相手に指定されたＳＮＳのアプリをダウンロードし、スタッフを名乗る人物の指示通りに「宣伝費」として現金を振り込んだと