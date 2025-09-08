とちぎテレビ 栃木県によりますと宇都宮市保健所の管内の小学校２校が、児童らに集団でインフルエンザとみられる症状があったことから９月１日から５日まで休業措置をとりました。 栃木県教育委員会では、こまめな手洗いや場面に応じたマスクの着用など、基本的な感染対策をするよう呼びかけています。