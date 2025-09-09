お笑いカルテット・ぼる塾の田辺智加（41）が8日深夜放送の日本テレビ「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。意外なキッカケで芸人になったと明かし、共演者を驚かせた。田辺は「手相で芸人になっちゃったもので」と告白。共演者からは「そんなルートない！お笑い界」とツッコまれ笑いを誘った。パワースポットに行った際、たまたま“手相占い芸人”の島田秀平に遭遇。手相を見てもらうと「人を幸せにする人気者！