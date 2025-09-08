とちぎテレビ 参政党の神谷代表は８日、次の衆議院選挙の第１次公認候補３９人を発表しました。 栃木県関係では１区に夏の参議院選挙にも立候補した大森紀明氏・５４歳を擁立します。 また参政党は、次の地方議員選挙で候補者を擁立するため栃木県内各地で説明会を開いています。