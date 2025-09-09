大阪・関西万博とユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）が本格初コラボし、きょう8日に万博会場（大阪・夢洲）で開催される『ハロウィーン・ホラー・ナイト』出張イベントの整理券配布が、終了した。【画像】万博×USJハロウィーン 整理券配布終了を発表USJの『ハロウィーン・ホラー・ナイト』の“超絶叫”＆“超熱狂”エンターテイメントを1日限り、万博会場で出張開催。USJゾンビやハミクマと万博ミャクミャクの競演が期