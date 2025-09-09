「ブレーブス４−１カブス」（８日、アトランタ）カブスが３連敗を喫した。先発の今永昇太投手は６回５安打３失点で７敗目（９勝）を喫した。打者２３人に８０球を投げ４奪三振、四死球ゼロ。２年連続２桁となる今季１０勝目は次戦以降に持ち越した。今永は初回２死かれ崩れ３番のアルビーズに中堅左へ先制ソロを被弾。さらに金河成に中前打を浴びると、連続適時打でさらに２点を追加された。その後は立ち直って二回から六回