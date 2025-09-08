とちぎテレビ 今年８月、栃木市に住む６２歳の女性の元に「利用料金について確認したいことがあるのでお電話ください」というメールが届き、 記載されていた電話番号にかけたところ、通信会社の職員を名乗る人物に「あなたの携帯電話からランサムウェアが発信されていて、被害者が出ている」などと言われました。 これを信じた女性は指定された口座に３回にわたって現金を合わせて１０９万円余りを振り込み、その後、