日本テトラパックは9月4日、常温で長期保存できるロングライフ（LL）牛乳の魅力を紹介するイベントを都内で開催した。家庭での備蓄や外出時の携帯に加え、物流負担の軽減やフードロス削減など、社会課題にも貢献できる利点をアピールした。国内の牛乳市場では約8割がチルド流通で、LL牛乳の流通量は2割程度にとどまる。同社調査では認知度は1割台と低く、冷蔵不要の利便性が十分に伝わっていない現状がある。鍜治葉子執行役員マー