今年6月、ゴムで弾を飛ばす「スリングショット」で同僚の軽乗用車をへこませたとして、バス運転手の男が逮捕されました。 器物損壊の疑いで8日逮捕されたのは、長崎県営バス福岡営業所に勤めるバス運転手上野政晴容疑者 63歳です。 上野容疑者は今年6月14日、勤務中の午前7時すぎ～午前8時ごろにかけて、福岡県筑紫野市にある営業所の駐車場で、ゴムで弾を飛ばす「スリングショット」(ゴム銃）を使い、同僚の男性運転手の