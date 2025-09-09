◆イースタン・リーグ巨人―オイシックス（９日・Ｇタウン）巨人の井上温大投手が、イースタン・楽天戦の試合前練習から２軍に合流した。７日に出場選手登録を抹消されていた。左腕は６日の中日戦（バンテリンドーム）で先発。チームは勝利したものの、２回４失点で降板となった。翌７日はバンテリンドームでの試合前練習には参加。杉内投手チーフコーチと話しながら、練習を行うなどした。試合前練習後に報道陣の取材を受け