第96回都市対抗野球大会は8日、史上初の愛知決戦を制した王子が2度目の優勝を決め幕を下ろした。ベスト4に東海地区の3チームが残り、一昨年は8強に5チームが進出。トヨタ自動車がヤマハを下して優勝。最近の社会人野球は東海地区を中心に回っているようだ。優勝すれば日本選手権（10月28日開幕、京セラドーム）の出場権を獲得できる東京スポニチ大会を含め11あるJABA大会のうち6大会を東海地区が制した（ヤマハは2大会優勝）