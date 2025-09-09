宮崎市議会本会議で、市長選への立候補を表明する清山知憲市長＝9日午前宮崎市の清山知憲市長（43）は9日の市議会本会議で、任期満了に伴う市長選（来年1月18日告示、25日投開票）に再選を目指して立候補する意向を表明した。「2期目へ挑戦する決意を固めた。市のさらなる発展へ全力を尽くす」と述べた。市長選への出馬表明は清山氏が初めて。清山氏は宮崎市出身。宮崎県議を経て2022年の市長選で初当選した。清山知憲氏