田中貴金属工業がタカラトミーと共同制作した「純金製人生ゲーム」＝2019年、福岡市地金大手の田中貴金属工業（東京）は9日、金の店頭販売価格を1グラム当たり1万9027円に設定した。国内の金小売価格の指標として初めて節目の1万9千円を超え、過去最高値を記録した。買い取り価格も1グラム当たり1万8836円と過去最高値を付けた。前日のニューヨーク商品取引所の金先物相場で、取引の中心となる12月渡しが中心限月の終値として