ÆüËÜÂåÉ½£Ä£ÆÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡Ê£³£¸¡á£Æ£ÃÅìµþ¡Ë¤¬¡¢·èÄêÎÏÉÔÂ­²ò¾Ã¤Ø?¸åÊý»Ù±ç?¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ï£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¹Æü¡Ë¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹çÊÆ¹ñÀï¡Ê£¹Æü¡áÆ±£±£°Æü¡¢¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ²ñ¾ì¤ÇºÇ½ªÄ´À°¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Ä¹Í§¤Ï¡Ö¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁê¼ê¤Ë¸Ä¤È¤·¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¤ä¤ì¤Ê¤¤¤È£×ÇÕÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ÏÃ£À®¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¤ä¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡££¶Æü¡ÊÆ±£·