2年ぶりにセ・リーグ優勝を果たしたプロ野球・阪神タイガースの記念パレードについて、斎藤元彦・兵庫県知事は8日、「警備費や物価高騰を踏まえ、兵庫での開催は慎重に考えたい」と述べた。報道陣からの問いかけに答えた。斎藤・兵庫県知事は8月末の定例会見でもプロ野球優勝パレードについては否定的見解を示していた〈2025年8月24日 神戸市中央区・兵庫県庁〉吉村洋文・大阪府知事は同日、実施を検討する意向を示した。斎藤