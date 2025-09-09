【MG 1/100 強化型ダブルゼータガンダム Ver．Ka（再販）】 予約受付：9月9日11時～ 商品発送：2026年1月 予定 価格：9,350円 【MG 1/100 ドワッジ（再販）】 予約受付：9月9日11時～ 商品発送：12月 予定 価格：5,940円 BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「MG 1/100 強化型ダブルゼータガ