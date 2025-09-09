親の介護は、もはや「突然訪れるもの」ではなく「いつか必ず訪れるもの」として、自身のライフプランに組み込むべき時代になりました。その時、安易に「介護離職」の道を選ぶか、それとも制度や親の資産を賢く活用し、自身のキャリアと両立する道を選ぶかで、あなたの生涯収入や老後資金は大きく変わります。本記事では、Aさんの事例とともに、介護とライフプラン両立のポイントについてFPオフィスツクル代表・内田英子氏が解説し